الميليشيات العميلة للاحتلال الامريكي تختطف مدنيين و تقتادهم لجهة مجهولة

جهينة نيوز:

تماهياً مع مخططات واشنطن وقواتها المحتلة التي عملت وتحت مزاعم محاربة الإرهاب في سورية على توظيف ميليشيا “قسد” في خضم الحرب الإرهابية ضد سورية لزعزعة استقرارها ونهب ثرواتها واصلت هذه الميليشيا وبدعم مباشر من قوات الاحتلال الأمريكية ممارساتها القمعية بحق الأهالي في منطقة الجزيرة حيث داهمت عناصرها منازل الأهالي في عدة بلدات وقرى بريفي الحسكة والرقة واعتقلت عدداً من المدنيين وسط حالة رفض واسعة بين الأهالي الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجية ضد هذه الميليشيات وممارساتها القمعية مطالبين بطردها من مناطقهم.

وأفادت مصادر محلية وإعلامية بأن عشرات من عناصر ميليشيا “قسد” المدججين بالسلاح أقدموا أمس على خطف مدنيين في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي واقتادوهم إلى جهة مجهولة وسط حالة من الرعب بين الأهالي جراء إطلاق تلك العناصر النار بشكل عشوائي.

وفي مدينة الرقة وريفها أقدم عناصر من ميليشيا “قسد” على مداهمة عدد من المنازل في بلدة الكرامة بالريف الشرقي بذرائع مختلفة وذلك بالتوازي مع إقدام عناصر آخرين من الميليشيا المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية على اعتقال ثمانية شبان في بلدة عين عيسى بالريف الشمالي وفي مدخل مدينة الطبقة بالريف الغربي لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري” في صفوفهم إضافة إلى إقدام مجموعة أخرى على اعتقال شخص قرب الحديقة البيضاء في مدينة الرقة بعد مداهمة منزله بمساندة طائرات أمريكية.

وخرج أهالي ناحية تل براك بريف الحسكة الشرقي أمس بمظاهرات ضد ممارسات “قسد” القمعية بحق الأهالي ولا سيما عمليات خطف المدنيين التي تمارسها هذه الميليشيا في مناطقهم.

وفي سياق ممارساتها القمعية المتواصلة بحق الأهالي في مناطق سيطرتها أقدمت ميليشيا “قسد” على قطع مياه الري عن الفلاحين في مزرعة تشرين بريف الرقة الشمالي للتضييق عليهم وإجبارهم على دفع رسوم الري التي تقوم بجبايتها أصلاً في نهاية كل عام في تصرف يتطابق مع سلوكيات العصابات التي تفرض سطوتها بقوة السلاح.

وخرج أهالي منطقة الجزيرة الذين ضاقوا ذرعاً بتصرفات تلك الميليشيا وداعميهم من قوات الاحتلال الأمريكية على مدار الأسابيع الماضية بمظاهرات احتجاجية شملت عشرات البلدات والقرى في أرياف الرقة والحسكة ودير الزور مطالبين بخروج قوات الاحتلال وميليشيا “قسد” منها ودخول الجيش العربي السوري إلى مناطقهم لحمايتهم.