الغارديان: الجيش البريطاني يواجه أزمة خطيرة بعد انحسار قوة وحداته القتالية

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن الجيش البريطاني يواجه أزمة خطيرة بسبب تراجع عدد المجندين في كثير من وحداته القتالية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته بعددها أمس أن العديد من الوحدات القتالية في الجيش البريطاني تعمل بقوة أقل بنسبة 40 بالمئة تقريبا من قوتها الطبيعية فيما تظهر البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع البريطانية أن عدد الجنود في أفواج المشاة التابعة للجيش البريطاني انخفض بشكل مضطرد خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشارت البيانات إلى أن هناك عجزا يصل إلى 2500 جندي في وحدات الخطوط الأمامية منذ عام 2015 كما أن جميع الأفواج الـ 16 المنتظمة المتواجدة بين صفوف الجيش البريطاني تعاني من نقص في عديد أفرادها.

وامتدت آثار الأزمة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” وحالة الانقسام التي شهدتها البلاد بين مؤيد للاتفاق ومعارض له إلى جميع المؤسسات البريطانية بما فيها التجارية والمصرفية وحتى العسكرية.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير سابق لها أن التقشف المالي الشديد والخفض في الميزانية العسكرية البريطانية أدى إلى تراجع حاد في عدد القوات والعتاد والاستثمارات ما جعل محللين يحذرون من أن بريطانيا لم تعد قادرة على الدفاع عن أراضيها.