الامام الخامنئي: ما تسمى “صفقة القرن” محكوم عليها بالفشل

جهينة نيوز:

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن ما تسمى “صفقة القرن” والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية محكوم عليها بالفشل بفضل إرادة وعزيمة محور المقاومة مشددا على أن هذه الصفقة تمثل جريمة بحق المجتمع البشري.

وقال الخامنئي في نداء وجهه اليوم لحجاج بيت الله الحرام إن “قضية فلسطين اليوم من أهم قضايا العالم الإسلامي وتأتي في مقدمة كل القضايا السياسية المتعلقة بالمسلمين”.

ولفت الخامنئي إلى أن تبادل المعلومات والمعطيات بين الشعوب التي تنتمي إلي دول ومناطق متباعدة جغرافياً ونشر الوعي واختزان القدرات المتاحة لمواجهة الأعداء المشتركين كله يشكل إنجازاً حيوياً تحققه فريضة الحج.