"It,s My Party"..جينفر لوبيز تحيي حفلا في مصر بالتزامن مع عيد ميلادها الـ50

جهينة نيوز:

استقبلت مدينة العلمين الجديدة في مصرحفلا جماهيريا كبيرا للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ50.

وحضر الحفل أحمد حلمي وزوجته منى زكي، بشرى، محمود العسيلي، رجل الأعمال نجيب ساويرس، والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة عمرو منسي، والفنانة دينا.

كما حضر النجوم حسين فهمي، ومصطفى فهمي، والإعلامية سهير شلبي، رزان مغربي، إيمان العاصي، مروة نصر وزوجها المنتج محمد علام.

من جانب آخر تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريوروكيكى بالمروليزو وغيرهم الكثيرون.

واستلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن إحدى نوادى التعرى