إعادة الكهرباء إلى منازل المواطنين في مدينة القنيطرة المحررة

جهينة نيوز:

أعادت الشركة العامة لكهرباء القنيطرة التيار الكهربائي إلى منازل المواطنين في مدينة القنيطرة المحررة بعد انقطاع لأكثر من خمس سنوات جراء الاعتداءات الإرهابية.

وأوضح مدير شركة كهرباء القنيطرة المهندس بسام المصري في تصريح لسانا أن ورشات الصيانة والإصلاح انتهت من تركيب الأعمدة المتضررة ومد شبكات التوتر المتوسط والمنخفض وتركيب مركزي تحويل استطاعة كل منهما 100 (ك ف أ) مبيناً أن الأعمال تضمنت مد شبكات التوتر المنخفض من موقع العلاقات العامة في المدينة وصولاً إلى دوار العلم عند المدخل الشرقي لمدينة القنيطرة.

ولفت المصري إلى أن الورشات الفنية تواصل أعمال الإصلاح في عدد من قرى وبلدات ريف المحافظة الأوسط ومن المتوقع وصول الكهرباء إلى هذه القرى خلال الأيام القادمة.