بالفيديو.."ريتشارد غير" يزور مهاجرين عالقين في مياه المتوسط ..لستم وحدكم

جهينة نيوز

زار الممثل الأميركي الشهير ريتشارد غير أمس (الجمعة)، 121 مهاجراً تقطعت بهم السبل منذ أسبوع على متن سفينة إنقاذ في البحر المتوسط ترفض الدول الأوروبية استقبالها.

وأعرب "غير" (69 عاماً) عن تأييده المطلق لقضية هؤلاء المهاجرين من خلال لافتة حملها الزورق الذي وصل على متنه كتب عليها "لستم وحدكم"

وأحضر نجم هوليوود معه كميات من المياه ومؤناً أخرى، وتحدث مع عدد من المهاجرين عن تجربة فرارهم من ليبيا التي تمزقها الحرب.

وقال غير في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت إن «أهم شيء بالنسبة لأولئك الناس هو أن يتمكنوا من الوصول إلى ميناء حر، وأن ينزلوا من السفينة، وأن ينزلوا على الأرض ويبدأوا حياة جديدة».

وأضاف: «من فضلكم ساندونا هنا في أوبن آرمز وساعدوا هؤلاء الناس إخوتنا وأخواتنا».

وتُبحر السفينة «أوبن آرمز» غير الحكومية في المياه الدولية بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بعد حظر دخولها موانئ إيطاليا ومالطة.