صحيفة الأخبار: أيلول المقبل موعد افتتاح معبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق

جهينة نيوز:

أكدت مصادر عسكرية عراقية لصحيفة “الأخبار” اللبنانية أنه سيتم افتتاح معبر البوكمال على الحدود السورية-العراقية في أيلول المقبل، وذلك بعد لقاءات عديدة بين مسؤولين سوريين وعراقيين.

وأكدت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أنه قبل يومين زار وفد عسكري سوري، منطقة القائم العراقية والتقى قيادات أمنية وعسكرية عراقية، لمناقشة الجوانب التقنية من خطوة فتح المعابر.

ونقلت عن مصادرها قولهم: “الوفد السوري جال برفقة ضباط عراقيين على المنطقة الحدودية بين القائم والحصيبة، لاستكشاف عدة نقاط حدودية، ولاختيار نقطة مناسبة وتحويلها إلى معبر بري بين البلدين”.

ولفتت المصادر إلى أن “الجانبين السوري والعراقي ناقشا الواقع الأمني والعسكري للحدود بين البلدين، وأهمية التنسيق الكامل بينهما، للحفاظ على أمن الحدود”.

وأضافت “الأخبار” أنه بعد ساعات من زيارة الوفد السوري، أعلنت قيادة عمليات “الحشد الشعبي” التابع للقوات العراقية في الأنبار عن “خطوات تُتخذ لفتح معبر البوكمال الحدودي مع سورية، خلال فترة قريبة”.

كما نقلت الصحيفة عن نائب قائد عمليات الأنبار في القوات العراقية أحمد نصر الله، قوله: “إننا اليوم نقف في منفذ القائم الحدودي، وبالتعاون مع قيادة حرس الحدود والجانب السوري، وبالمساعدة بين الجيش والشرطة وهيئة الجمارك، وبحسب توجيهات رئيس الوزراء، سيُفتَح منفذ القائم الحدودي في مطلع شهر أيلول القادم”.

من جهتها نقلت قناة “روسيا اليوم” عن عضو مجلس الشعب السوري محمد المشعلي، قوله: “التحضيرات لفتح المعبر مستمرة، كان هناك زيارات من الجانب العراقي وبالتنسيق مع الدولة السورية” لافتاً إلى أن هذا المعبر سيكون شريان اقتصادي مهم ويمثل امتداد اجتماع بالنسبة للعشائر العربية الموجودة على طول الشريط الحدودي.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة الوطن عن مصدر في السفارة العراقية لدى دمشق قوله: “الحكومتان العراقية والسورية تسعيان لافتتاح معبر البوكمال – القائم والعمل جار على ذلك، وأنهما وصلتا إلى مراحل متقدمة بشأن افتتاح هذا المعبر الحدودي”.