اعلان أسماء الدفعة الرابعة والخامسة من المقبولين في المنح الدراسية الهندية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة التعليم العالي أسماء الدفعة الرابعة والخامسة من المقبولين في المنح الدراسية المقدمة من جمهورية الهند للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا ماجستير ودكتوراه في مختلف الاختصاصات باستثناء الطبية للعام الدراسي 2019-2020 .

ولفتت الوزارة في إعلانها اليوم إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال زيارة موقعها الإلكتروني داعية الطلاب المقبولين إلى تحضير جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الفيزا والمذكورة على موقع السفارة الهندية بدمشق على أن تكون صلاحية جواز السفر لا تقل عن ستة أشهر.

وأشارت إلى أنه على المقبولين الذين لن يتمكنوا من الالتحاق بالمنحة أو يوجد خطأ في قبولهم الجامعي إعلام الوزارة بشكل رسمي عبر بريدها الإلكتروني المخصص في موعد أقصاه 20-8-2019 الساعة التاسعة صباحاً وإلا يفقدون حقهم في التقدم إلى أي إعلان تبادل ثقافي عن طريق وزارة التعليم العالي.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت في العاشر من نيسان الماضي عن 500 منحة دراسية مقدمة من جمهورية الهند وتتضمن إعفاء من رسوم الدراسة والإقامة في السكن الجامعي على أن يلتزم الطالب مالياً في حال قبوله بنفقات السفر ذهاباً وإياباً وأي نفقات أخرى لم يتم ذكرها سابقاً وتقدم لها 740 طالباً وطالبة لتعلن الوزارة منتصف تموز الفائت أسماء الدفعتين الأولى والثانية من المقبولين وفي 23 من الشهر ذاته الدفعة الثالثة.