وسائل إعلام: الاستخبارات السعودية وراء اغتيال شقيق عبد الملك الحوثي

جهينة نيوز:

ذكرت وسائل إعلام عربية أن أجهزة أمنية يمنية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) كشفت الخلية التي تقف وراء اغتيال إبراهيم الحوثي مؤكدة أن الخلية تابعة للاستخبارات السعودية.

ونقلت قناة "الميادين" عن مصادر يمنية أن "الأجهزة الأمنية نجحت في توقيف 80% من أعضاء الخلية وهم قيد التحقيق" لافتة إلى أن "الخلية تابعة للاستخبارات السعودية".

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) نعت أمس الجمعة، إبراهيم بدر الدين الحوثي، الذي قتل على يد ما أسمته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي".

وأكدت الجماعة، في بيان "أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي"، شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة"، وذلك حسب قناة "المسيرة نت".