الجيش الايراني يزيح الستار عن منظومة رادارية خضعت لإجراءات صيانة أساسية

جهينة نيوز

ازاح الجيش الايراني صباح اليوم السبت الستار عن منظومة "فلق" الرادارية بعد إخضاعها لعمليات صيانة أساسية حسبما افادت وكالة فارس.

ورعى قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، مراسم ازاحة الستار عن هذه المنظومة الرادارية التي خضعت لعمليات صيانة اساسية.

وتغطي هذه المنظومة الرادارية مدى 400 كم وهي قادرة على الكشف عن مختلف انواع الصواريخ؛ كروز والباليستية والطائرات المقاتلة حتى الاهداف الخفية (الشبح).

واستغرقت عمليات الصيانة الاساسية (اوفرهول) لهذه المنظومة الرادارية 2300 شخص /ساعة عمل من قبل الخبراء.