ليفربول يحقق فوزا كبيرا على نورويتش في اولى مبارياته بالدوري الإنجليزي

جهينة نيوز

استطاع فريق ليفربول الإنجليزي أن يحقق فوزا كبيرا على فريق ونورويتش سيتي في إولى مبارياته بالدوري الإنجليزي وذلك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد لنورويتش سيتي.

وكان الهدف الأول لليفربول لغرانت هانلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة من الشوط الأول.

وأحرز اللاعب المصري محمد صلاح الهدف الثاني، وهو أول أهدافه في الموسم الحالي، حيث كان صلاح هداف الدوري الإنجليزي الموسمين السابقين.

وأحرز فان دايك في الدقيقة 28 الهدف الثالث، وأوريغي في الدقيقة 42.

أما هدف نورويتش الوحيد فكان بقدم تيمو بوكي في الدقيقة 64.