مجاناً من دمشق وريفها.. تعرف على مسارات وأوقات نقل زوار معرض دمشق الدولي

جهينة نيوز

بهدف تأمين نقل زوار مدينة المعارض مجاناً من دمشق وريفها إلى أرض مدينة المعارض وبالعكس طيلة فترة انعقاد معرض دمشق الدولي بدورته 61 الواقعة بتاريخ ما بين 8/28 _ 2019/9/6، حددت وزارة الادارة المحلية والبيئة موعد انطلاق الباصات (العامة والخاصة) عند الساعة 4:30 ظهراً من مراكز الانطلاق وحتى آخر رحلة عودة من مدينة المعارض ليلاً وفق المسارات التالية:

المسار الأول: تحت جسر السيد الرئيس (من تحت الجسر- سميرآميس- الحجاز باتجاه المتحلق الجنوبي- مدينة المعارض ) بعدد 35 باص.

المسار الثاني: ساحة باب توما ( الشيخ رسلان- باب شرقي- عقدة البيطرة- طريق المطار- مدينة المعارض) بعدد 15 باص.

المسار الثالث: ركن الدين جانب مشفى ابن النفيس (ابن النفيس- كراجات العباسيين- عقدة البيطرة- طريق المطار- مدينة المعارض) بعدد 15 باص.

المسار الرابع: مشروع دمر ( دوار الكنيسة- طلعة القصر يميناً- المتحلق الجنوبي- طريق المطار- مدينة المعارض ) بعدد 15 باص.

المسار الخامس: مزة ( أوتوستراد المزة أمام صالة الجلاء- المتحلق الجنوبي- طريق المطار- مدينة المعارض ) بعدد 10 باصات.

المسار السادس: جرمانا ( ساحة السيوف- الطريق الواصل لطريق المطار- مدينة المعارض ) بعدد 10باصات.

المسار السابع: صحنايا موقف الكازية (عقدة صحنايا- أوتوستراد درعا- المتحلق الجنوبي- مدينة المعارض )بعدد 10 باصات.

المسار الثامن: كراج السيدة زينب (كراج السيدة زينب- دوار المطار- مدينة المعارض بعدد 10 باصات.

المسار التاسع: مركز انطلاق السومرية – المتحلق الجنوبي- طريق المطار- مدينة المعارض بعدد 10 باصات.

المسار العاشر: برامكة- سانا (سانا- القدم- محطة القطار بالقدم ) بعدد 10باصات.

المسار الحادي عشر: محطة وصول القطار في مدينة المعارض (محطة وصول القطار في الجسر الخامس إلى مدينة المعارض) بعدد 10باصات.