تعميم صارم.. إشادة الأبنية المخالفة خلال عطلة "عيد الأضحى" مصيرها الهدم والازالة!

جهينة نيوز

تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية القاضية بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء المرتكبة مهما كان نوعها بالهدم وبمناسبة عطلة “عيد الاضحى المبارك ” وللحيلولة دون ارتكاب مخالفات الأبنية وغيرها خلال هذه الفترة.

أصدرت وزارة الادارة المحلية والبيئة تعميماً للسادة المحافظين للعمل على الإيعاز إلى كافة الوحدات الإدارية بضرورة تكليف ورشات هدم مكثفة مناوبة خلال هذه الفترة، وتكليف عناصر مراقبة على مدار الساعة لمراقبة مخالفات البناء والإبلاغ عنها بشكل فوري، وتكليف عناصر مناوبة في المجابل البيتونية وعلى الحواجز لمراقبة حركة آليـات مواد البنـاء من جبالات ومضخات وسيارة شاحنة وغيرها.

ودعت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وحجز الآليات في حال عدم حصولها على رخصة أو موافقة خطية من الوحدة الإدارية، وتوجيه ورشة الهدم المركزية برئاسة قائد شرطة المحافظة أو من يفوضه بإزالة مخالفات البناء ومنع محاولة إشادة أية مخالفة، والإيعاز للجهات المعنية بالمحافظة تقديم المؤازرة المطلوبة لورشة الهدم المركزية لمنع حدوث ممانعة عند إزالة أية مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مرتكبي المخالفات وتوقيفهم عملاً بأحكام المرسوم 40 لعام 2014 وتحريك الدعوى العامة بحقهم

وأشارت إلى أن الوحدات الإدارية والعناصر المسؤولة عن مراقبة مخالفات البناء وورشات الهدم تتحمل كامل المسؤولية عن أي تقصير في إزالة المخالفات المرتكبة ضمن نطاق عملها وتتخذ الإجراءات القانونية بحقهم عملاً بأحكام المرسوم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية .

تشرين