كوريا الشمالية تطلق مقذوفين مجهولي النوع باتجاه بحر اليابان.. طوكيو: لم يؤثرا على الأمن القومي!

جهينة نيوز

أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت اليوم السبت مقذوفين مجهولي النوع باتجاه بحر اليابان.

ونقلت وكالة "يوينهاب" الكورية الجنوبية عن رئاسة الأركان المشتركة في البلاد، قولها: إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين مجهولي النوع من مدينة هامهونغ الواقعة في الشمال الشرقي من البلاد"، مشيرة إلى أن "عسكريوها يتابعون الموقف عن كثب تحسبا لعمليات إطلاق أخرى، فضلا عن الحفاظ على حالة التأهب".

وكانت كوريا الشمالية اختبرت فجر يوم 31 تموز الماضي، صاروخين قصيري المدى من ساحلها الشرقي باتجاه البحر.

واستنكرت كوريا الجنوبية واليابان إقدام بيونغ يانغ على هذه الاختبارات التي سبقها الأسبوع الماضي إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حزيران الماضي، واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قال إن إطلاق الصواريخ يعد تحذيرا للولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.

وقال كيم جونغ أون، أثناء إطلاق نوع جديد من الصواريخ التكتيكية الموجهة: "هذا الإجراء العسكري كان مناسبة لإرسال تحذير مناسب للتدريب العسكري المشترك، الذي تجريه السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية حاليا".

بدورها قالت الحكومة اليابانية اليوم السبت إن المقذوفين التي أطلقتهما كوريا الشمالية فجر اليوم السبت، لم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لها ولم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد.

وبحسب وكالة كيودو للأنباء، "أكدت الحكومة اليابانية اليوم السبت، أنه لم تصل أي صواريخ باليستية إلى أراضي اليابان أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة"، مشيرة إلى إن:"المقذوفين التي أطلقتهما كوريا الشمالية لم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد".