أبراج السبت 11 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز_خاص

مولود ١٠/ ٨: شديد العاطفة، همة، صاحب مواقف حساس، بارع بالأمور المالية، متحفظ، طيب، خلاق، فرصة لتقوية المواهب، عام لتعزيز العمل، الأشهر المتبقية من السنة، فكرة مشروع، دراسة خيارات

الحمل: انت على موعد مهم احتمال تجربة غنية، محظوظ تنجح بالوصول لهدفك، تكون نجم بمحيطك، ربما تعرف لقاء معهم، اتصاللات لأماكن بعيدة، تعيش امورك بسهولة، لا تبالغ بمصروفك، لقاء مهم عندك

الثور: انت أفضل من اليومين الماضيين، نهارك يحمل لك مشاركة ونشاط، تناقش شيء جديد يتعلق بعرض او تأمين، انتبه لا تضيع في التفاصيل، تبالغ بمصروفك، ربما ربح او مكافأة، كما نشجعك على الانفتاح، تقوم برحلة او تبدأ بحملة ترويج، ظرف استشفائي طارئ لك او لأحد من محيطك

الجوزاء: كثرة الاعباء تتزامن مع الواجبات وبوجود القمر ببرج القوس تقع ضحية لابتزاز او مناورة، ابحث عن قواسم مشتركة دقق بالتفاصيل وخاصة اذا كنت مكلف باوراق، تخالف القوانين، انتبه لشركائك وعائلتك، اطمئن لتعامل الاخرين معك، تفرح لانفراج وتقارب، تتلقى خبر

السرطان: اجواء عمل كثير، تشارك بوشة عمل او استلام مهمة تستدعي التنقل اكثر من مرة، يوم صعب ومهم لا تتاخر على التزاماتك، انتبه لصحتك وصحة المقربين، يمر نهارك بهدوء تام وتكون بحاجة لدعم من طرف معين، تقيد بجدول الاعمال، تحصل على ترقية وتكثر الضغوطات وتحصل على انجاز

الأسد: يوم مريح ومحظوظ لتخصص وقت وتنشغل بشؤونك الخاصة، ثقتك عالية شرط ان تخلع القناع وتنظر إلى نفسك بالمرآة وتتقبل حقيقة تستفيد منها، لا تضيع اي لحظة، تمتحن طاقتك، الوقت مشرق لك لتنير حياة الاخرين، يوم محظوظ لتلتقي بالاحبة والاولاد، تغيير مكان اقامة، تحسين بالشكل، يوم جيد

العذراء: تخوض شيء ضد نفسك او ضد الآخرين وخاصة العائلة، قد لا تستطيع عبور بعض الاشواك، حاول سد الطريق الغير آمن، او امش بطريق مختصر حتى تدخل تحسينات على مكان سكنك، حاول ان تخطط جيدا وتحرص على علاقتك مع الاهل، بإمكانك أن تصالح، حظك بالامور العائلية، حتى لا تدفع الثمن باهظا تقرب من العائلة بالاراء والمواقف وتميل للمبادرة معهم.

الميزان: تعاون إيجابي في محيطك، فترة لا تخلو من نشاط اجتماعي، انتبه من نبرة صوتك عالية، تحول سريع في أيامك، بإمكانك تقديم تحضيرات للقاء مهم وسماع خبر، او تتقبل دعوة، نهارك فيه ضغط زيارات او تتقبل زيارات اخوة وجيران، تتوضح الرؤية، للقاء مهم، تكرار محاولة وتقوى فرص النجاح

العقرب: يوم جيد لا تبعثر جهودك يمينا وشمالا، احرص على صداقتك وعلاقاتك، تجني امور مالية، قلل من الانفاق، لا تتعامل مع المال بوصفه مفتاح للسعادة، خذ الامور ببساطة، انتبه لنفسك، خذ نفس عميق، للبعض مكسب او هدايا

القوس: تعبر عن ذاتك ووضعك يتغير للأفضل، تغيير نمط وبحث عن جديد، يتخلل نهارك لقاء مهم مع شخصية مهمة، نهارك جيد حتى تعالج ما يلائمك، احتمال تشعر انك وسط لعبة شد الحبل، القمر ببرجك لا تتهرب من مسؤولياتك، قلق لحسم قضية خاصة فيك، تكثر زياراتك، مرونة وحرية تامة، فترة انسجام وتحالف.

الجدي: تمر بأحداث صعبة بسبب قلة الحظ، ابتعد عن الجو المشحون حتى تتخطى العرقلة او التأجيل، تسمع اشاعات لا تتجاوز حدود الواقع، حاول ان تضبط نفسك، تتضايق من تدخل الآخرين، انتبه لصحتك، الارتياح بين يديك اذا كنت طويل البال، رياح اليوم ليست مواتية

الدلو: ترى أناسا جدد يدخلون حياتك ليقدموا لك معلومات، تعبر عن العلاقات العامة بإمكانك التواصل الاجتماعي، اهتمامك او عدم اهتمامك ينعكس لدى قدرتك على التواصل، تلتقي بشخصية مرموقة من ناحية الاجتماعية أو مالية أو سياسية، وهذا مؤشر على تطور هام وتقم ملحوظ في حياتك

الحوت: حاذر من فشل مفاوضات، فترة مخيبة تماما، تحتاج لمساعدة او راي الاخرين، الجو العام ايجابي، تشعر بالامان والارتياح، تأخذ وتعطي، حاول ان تتفهمالمسؤولين وتلتقي فيهم، لا تقصر بعملك وحاول تثبيت جداراتك واستغل الفرصة لمصلحتك