القوى الوطنية بالقدس المحتلة تدعو لمواجهة تهديدات الصهاينة باقتحام الاقصى

جهينة نيوز:

دعت “القوى الوطنية والإسلامية” في القدس المحتلة الجمعة أبناء شعبنا للزحف والرباط في أول أيّام عيد الأضحى في المسجد الأقصى، لإحباط ومواجهة تهديدات المستوطنين الصهاينة وقوات العدو الإسرائيلي باقتحام وتدنيس المسجد المبارك.

وقالت القوى في بيان لها “إننا في القدس ستقف جسداً واحداً مع جميع الفعاليات في القدس”، وأكدت “إغلاق جميع المساجد في القدس والتوجه لصلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك لإفشال محاولات المستوطنين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية تدنيس المسجد الأقصى”.

ودعت القوى “للرباط في المسجد الأقصى من الفجر وطوال أول أيام عيد الأضحى، وتأخير نحر الأضاحي لليوم الثاني”.

فلسطين اليوم