ترامب يعلن تلقيه رسالة من كيم توضح أسباب العمليات الاخيرة لاطلاق صواريخ

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة أنه تلقى "رسالة رائعة" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون يوضح فيها أن العمليات الاخيرة لاطلاق صواريخ جاءت ردا على التدريبات العسكرية المشتركة لواشنطن وكوريا الجنوبية.

وقال ترامب "لم يكن سعيدا بالمناورات العسكرية"، موضحا أنه تلقى الرسالة الخميس، و"كانت رائعة من البداية حتى النهاية".

واضاف "تعلمون بأنني لم أكن يوما معجبا بها بدوري"، مشددا مرة اخرى على تفاهمه مع الزعيم الكوري الشمالي رغم توقف المفاوضات بين البلدين حول الترسانة النووية لبيونغ يانغ.

ورجح ترامب عقد قمة رابعة مع الزعيم الكوري الشمالي ولكن من دون الادلاء بمزيد من المعلومات عنها.

وباشرت واشنطن وسيول الاثنين تدريبات عسكرية مشتركة رغم تحذيرات بيونغ يانغ التي تعتبر انها قد تنسف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

في موازاة ذلك، اطلق الكوريون الشماليون في الاسابيع الاخيرة صواريخ قصيرة المدى لاربع مرات في ما اعتبر تحذيرا من المناورات المشتركة الاميركية الكورية الجنوبية.

وسبق ان انتقد ترامب المناورات العسكرية بين سيول وواشنطن معتبرا انها مكلفة للغاية و"استفزازية جدا".

المصدر أ ف ب