10 شهداء من الجيش السوري بصد هجوم لمسلحين في ريف

جهينة نيوز:

استشهد 10 جنود سوريين وأصيب 21 آخرون بجروح نتيجة قصف وصد لهجمات لمسلحين في ريف حماة، حسبما أورد المركز الروسي للمصالحة ومقره قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية، غرب سوريا، مساء اليوم الجمعة.

وقال رئيس المركز، الجنرال أليكسي باكين، إن المسلحين قصفوا، صباح اليوم، أطراف بلدة أبو دالي بريف حماة، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح، قبل شنهم هجوما على مواقع الجيش السوري في المنطقة.

وتابع أن قوات الجيش "نجحت في صد هجوم الإرهابيين" وشن هجوم مضاد أرغمهم على التراجع إلى عمق مواقعهم السابقة، مشيرا إلى أن قصف المسلحين والمعارك اللاحقة خلفت 10 شهداء و21 جريحا في صفوف قوات الجيش السوري .

وأضاف رئيس المركز أن الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب لا يزال متوترا، موضحا أن 30 عملية قصف من قبل المسلحين تم رصدها في هذه المنطقة خلال الساعات الـ 24 الماضية