ترامب يدافع عن حيازة المواطنين الاميركيين للأسلحة

جهينة نيوز:

اكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح ياتي بعد ايام من عمليات اطلاق نار دامية في عدة ولايات أنه المدافع الأشرس عن حق الأميركيين في حيازة سلاح.

وكتب ترامب في تغريدة غداة بيان أصدرته الجمعية الوطنية للبنادق تعبر فيه عن معارضتها لتشديد القوانين المتعلقة بالأسلحة الفردية “تحدثت الى الجمعية الوطنية للبنادق وآخرين”.

وقال ترامب “أنا المدافع الأشرس عن التعديل الثاني” في إشارة إلى “الحق في حيازة سلاح” وتابع “لكن علينا جميعا العمل من أجل خير وأمن بلدنا. يمكن اتخاذ تدابير معقولة لخير الجميع”.

يشار ان هذه الجمعية ساهمت في تمويل حملة ترامب الانتخابية بمبلغ قدره ثلاثون مليون دولار.