إعتقال 70 آوروبي بينهم متهمين بـ الاتجار بالقاصرين للاستغلال الجنسي

جهينة نيوز:

اعتقلت أجهزة الشرطة الأوروبية 70 شخصاً خلال عملية واسعة هدفها التصدي للاتجار بالأطفال في عدد من البلدان الأوروبية.

وذكر بيان لوكالة “يوروبول” نقلته “فرانس برس” أن الوكالة الأوروبية للتعاون بين أجهزة الشرطة الجنائية دعمت عملية لعموم أوروبا ضد الاتجار بالقاصرين لأغراض الاستغلال الجنسي والتسول القسري والاستغلال عبر العمل” مضيفاً إن العملية “أدت إلى توقيف 34 شخصاً بتهمة الاتجار بالبشر و36 آخرين بتهمة السرقة وبث محتويات عن استغلال جنسي للأطفال وتسهيل الهجرة السرية”.

شارك في العملية سلطات أجهزة الشرطة في 16 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي منها ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وشملت عمليات التفتيش التي جرت بموجبها ممتلكات خاصة ومتاجر وفنادق ومحطات لسكك الحديد ومطارات ومعابر حدودية.