روسيا تبدأ إختبارات علاج جديد واعد لمرض السرطان

جهينة نيوز:

أفادت شركة بطرسبورغ الحكومية للإذاعة والتلفزيون بأن الأطباء في بطرسبورغ يختبرون نوعا جديدا من علاج المناعة يستخدم لمكافحة مرض السرطان.

ويأمل الأطباء، حسب الشركة، بأن يساعد العلاج الجديد المرضى المصابين بالسرطان. وأطلقت على التكنولوجيا الجديدة تسمية علاج الخلايا التكييفية حيث تكافح الخلايا الليمفاوية T الأورام الخبيثة.

وبدأ الأطباء في وضع تلك التكنولوجيا في سبعينيات القرن الماضي، لكن العمل على تطويرها توقف بسبب تفكك الاتحاد السوفيتي في مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وعاد الآن الأطباء في مركز أمراض السرطان بضواحي بطرسبورغ إلى تجارب توقف إجراؤها منذ 30 عاما.

ويكمن جوهر العلاج الجديد في عزل الخلايا الليمفاوية Tعن ورم خبيث أصيب به المريض في ظروف المختبر. والغاية من تلك الخلايا هي إيجاد الخلايا المتحولة (الخلايا التي تعرضت لتأثير طفرة) وقتلها.

مع الأسف إن عدد تلك الخلايا الليمفاوية القاتلة غير كاف دوما في جسم الإنسان لمقاومة انتشار الأورام الخبيثة. أما الأطباء فجعلوها تتكاثر عن طريق استخدام علاج المناعة الجديد.

فيستي.رو