هواوي ترفع التحدي و تكشف عن نظام التشغيل "هيرموني" و الاجهزة التي سيعمل عليها اولاً

جهينة نيوز:

كشفت شركة هواوي الصينية عن نظام التشغيل الخاص بها و الذي اطلق عليه بالصينية إسم هونغ مينغ و عرف بإسمه خارج الصين "هيرموني او اس" و الذي يفوق بسرعة إدائه جميع الانظمة المعروفة حالياً بنسبة تصل الى 60%.

و قدم الرئيس التنفيذي لمجموعة خدمات المستهلكين في عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي ريتشارد يو في مؤتمر مطوري هواوي نظام التشغيل مفتوح المصدر هارموني.

و ذكرت وكالة شينخوا ان هواوي اطلقت اليوم الجمعة نظام التشغيل مفتوح المصدر هارموني كبديل محتمل لنظام اندرويد على هواتف هواوي.

و قال يو ان نظام هيرموني عبارة عن نظام موزع و قائم على نواة دقيقة و مصمم لمختلف انواع الاجهزة و السيناريوهات المحتملة.

و ذكر يو ان نظام هارموني سيكون سريع و مريح للغاية و وصفه بانه نظام تشغيل خفيف و صغير الحجم مع وظائف قوية , و سيتم إستخدامه أولاً في منتجات الشاشات الذكية من هواوي و التي سيتم إطلاقها يوم غد السبت, مشدداً أنه بالنسبة للهواتف ستبقى الاولوية لنظام اندرويد و لكن في حال لم يتم الوصول الى نظام اندرويد (بسبب العقوبات الامريكية) سيستغرق الامر من يوم الى يومين لاطلاقه على هواتف هواوي.

و كشف يو أن نظام هارموني سيتم إستخدامه في السنوات الثلاث المقبلة في العديد من الاجهزة مثل الساعات الذكية و معدات السيارات و غيرها.

و قال "نحن بحاجة إلى نظام تشغيل يدعم جميع السيناريوهات ، التي يمكن استخدامها عبر مجموعة واسعة من الأجهزة والأنظمة الأساسية ، والتي يمكن أن تلبي طلب المستهلكين على الكمون المنخفض والأمن القوي."

و قال ريتشارد يو أن نظام هارموني نظام مفتوح المصدر على مستوى العالم و سيتعمد نظام ديناميكي للتطبيقات و المطورين.