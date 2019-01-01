مصر.. المتهم في تفجير "معهد الأورام" هارب من حكم إعدام

جهينة نيوز:

كشفت مصادر قضائية مصرية، أن القيادي الإخواني، أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، أحد المتهمين، وفقا لبيان وزارة الداخلية، بالضلوع في تفجير معهد الأورام، هارب من حكم إعدام.

وأوضحت المصادر وفقا لجريدة "الشروق" المصرية، أن هذا القيادي الإخواني يواجه حكما غيابيا بالإعدام، لاتهامه باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، فضلا عن إدراجه بحكم نهائي على "قائمة الإرهابيين" لمدة 5 سنوات، لاتهامه بقضية "حسم ولواء الثورة" التي تنظر المحكمة العسكرية في وقائعها حاليا.

واتهمت الداخلية في بيان رسمي، مساء أمس الخميس، القيادي الإخواني، أحمد عبد الهادي، بالضلوع في التفجير، واصفة إياه بأحد وسائل الاتصال وتلقي التكليفات من كوادر "حركة حسم" بالخارج.

المصدر: وكالات