موسكو تستدعي دبلوماسياً أمريكا والسبب..؟

جهينة نيوز:

استدعت روسيا الجمعة دبلوماسيا في سفارة الولايات المتحدة في موسكو للاحتجاج على ما تعتبره "تدخلا" قام به لمصلحة المعارضة عبر رسائل حول تظاهرة السبت الماضي التي قمعتها الشرطة.

وتأخذ موسكو على السفارة الأميركية أنها نشرت على موقعها في شبكة الإنترنت وحسابها في تويتر، معلومات تتعلق بهذه التظاهرة التي تطالب بانتخابات حرة، ولم تسمح بها السلطات الروسية. ودعت هذه الرسائل المواطنين الأميركيين في روسيا الى تجنب المنطقة وحمل خريطة عن الطرق التي ستسلكها التظاهرة.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية السفارة الأميركية بالقيام بـ "دعاية تدعو الى المشاركة" في التظاهرة و بـ "محاولة التدخل في الشؤون الداخلية" للبلاد.