شاهد..عارض صحي مفاجئ يُسقط الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي على خشبة المسرح

جهينة نيوز

وقعت الفنانة السورية ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس الغنائي بتونس بعد اصابتها بـ "دوخة "مفاجئة أفقدتها توازنها ، أثناء غنائها أغنيتها الشهيرة "أنا بعشقك " .

و أوقفت الفرقة الموسيقية الحفل، وهرع فريق العمل المساعد للمطربة الكبيرة في مساعدتها للنهوض، ثم طلبت الميكرفون لتعتذر للجمهور، وبعد أن أنهت كلمتها للجمهور كادت أن تسقط أرضا مرة ثانية لولا تشبثها بيد أحد المساعدين.

وطلبت ميادة من جمهورها أن تكمل حفلها وهي جالسة على الكرسي، وقالت: “ممكن تسمحولي وأنا جالسة معلش”، وسط تصفيق وهتافات الجمهور.