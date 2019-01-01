زوجان بريطانيا يخسران من وزنهما 70 كغ ليحصلا على طفل بالتلقيح الصناعي

جهينة نيوز

اضطر زوجان بريطانيان إلى خسارة نحو 70 كغم فيما بينهما، حتى يتمكنا من إنجاب الأطفال وتكوين أسرة.

وكان الأطباء قد أخبروا ديلا ووترفيلد ودين باركر، أن عليهما العمل على الوصول إلى مؤشر كتلة جسم صحي، قبل أن يجريا عملية التلقيح الصناعي، بعد أن كافحا لمدة 5 سنوات لإنجاب الأطفال دون جدوى.

ووصل وزن دين إلى نحو 140 كغم، ومؤشر كتلة جسمه يتعدى 43، لكن وزنه الآن يبلغ 95 كغم، بينما خسرت ديلا نحو 25 كيلوغرام من وزنها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقال دين في مقابلة مع صحيفة محلية "بدأنا حمية غذائية قاسية، وخسرنا بالمجموع نحو 70 كغم من الوزن الزائد، من خلال الأكل الصحي والتدريب في الصالة الرياضية".

وأضاف "لم يصل أي منا بعد إلى الهدف المنشود، لكننا وجدنا أنها طريقة رائعة للقيام بذلك معاً".

إلا أن خطط الزوجين لإنجاب طفل عن طريق التلقيح الصناعي تلقت ضربة أخرى غير متوقعة، حيث أخبرتهما السلطات الصحية في مدينة برمنغهام أنهما غير مؤهلين للحصول على دعم مادي لهذه العملية، لأن دين لديه طفل من علاقة سابقة.

ويأمل الزوجان الآن بالحصول على دعم الأهل والأصدقاء، وأطلقا حملة على الإنترنت لجمع الأموال، على أمل أن يتمكنا من إجراء العملية.