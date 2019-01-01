تموز 2019 يسجل أكثر الأشهرحرّاً في العالم

جهينة نيوز

شهد العالم في تموز 2019 أكثر الأشهر حرّاً على الإطلاق، إذ سُجّلت خلاله حرارة قياسية تخطّت تلك المسجّلة في الشهر عينه من عام 2016، بحسب بيانات خدمة «كوبرنيكوس» الأوروبية حول التغيّر المناخي. وقال جان-نويل تيبو رئيس الخدمة في بيان إنّ «تموز هو عادة أكثر أشهر السنة حرّاً في العالم، لكن بحسب بياناتنا، تموز 2019 هو أكثر الأشهر حرّاً التي يتمّ تسجيلها».

وبحسب «كوبرنيكوس»، كانت الحرارة المسجّلة في تموز 2019 أعلى بـ 0,56 درجة من المعدّل السائد في الفترة 1981-2000، وأعلى بحوالى 1,2 درجة مئوية من المستويات المسجّلة قبل الثورة الصناعية، وهي الحقبة المرجعية لخبراء الأمم المتحدة.