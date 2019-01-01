شركة "أوبر" تعلن عن تراجع إيراداتها

جهينة نيوز

أعلنت شركة أوبر لخدمات نقل الركاب والبضائع عبر تطبيقات الهواتف الذكية يوم الخميس عن إيرادات أقل من المتوقع للربع الثاني من العام لكنها حذت حذو منافستها ليفت في القول بأن ضغوط الأسعار تنحسر.

وسجلت أوبر خسارة صافية قدرها 5.24 مليار دولار، أو 4.72 دولار للسهم، في الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من حزيران مقارنة مع خسارة بلغت 878 مليون دولار، أو 2.01 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي وهو ما يعكس نفقات تعويضية بقيمة 3.9 مرتبطة بطرحها العام الأولي في وقت سابق هذا العام.

وقفزت مصروفات أوبر 147% إلى 8.65 مليار دولار في الربع الثاني بما في ذلك زيادة حادة في الإنفاق على الأبحاث والتطوير.

وارتفع مجمل الإيرادات 14.4% إلى 3.17 مليار دولار.

وتحاول الشركة، التي لم توضح حتى الآن إن كانت ستحقق ربحا أم لا، إقناع المستثمرين بأن النمو سيأتي ليس فقط من خدمات نقل الركاب بل أيضا من خدماتها الأخرى لنقل البضائع وتسليم الأغذية.

وقالت أوبر إن العدد الشهري للمستخدمين النشطين لخدماتها ارتفع إلى 99 مليونا حول العالم، من 93 مليونا في نهاية الربع الأول و76 مليونا قبل عام.

المصدر: وكالات