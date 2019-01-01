تشديد أمني في مطار هونغ كونغ تحسباً لوقع احتجاجات

جهينة نيوز

ذكرت هيئة مطار هونغ كونغ إنه لن يسمح بدخول صالة الركاب إلا للمسافرين الذين يحملون وثائق سفر، ويأتي ذلك مع استعداد نشطاء مناهضين للحكومة المحلية لتنظيم احتجاجات على مدى 3 أيام.

وأضافت هيئة المطار في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه لن يسمح بدخول ممرات التسجيل في صالة الركاب رقم واحد إلا للمغادرين الذين يحملون تذاكر طيران وأوراق سفر سليمة، ولموظفي المطار.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون على أنه تم استدعاء قائد متقاعد بالشرطة كان قد أشرف على التعامل مع "المظاهرات المؤيدة للديمقراطية" في المستعمرة البريطانية السابقة عام 2014، من أجل المساعدة في التعامل مع الاحتجاجات التي أدخلت المركز المالي العالمي هونغ كونغ في أزمة.