فنانون لم يشاركوا بعزاء حادث مصر وأصابع النقاد تطاردهم

جهينة نيوز

نعى عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، ضحايا حادث محيط معهد الأورام وسط القاهرة، داعين لذويهم الصبر والسلوان. في حين تجاهل بعض النجوم الحادث، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصوا على الترويج لأعمالهم الفنية الجديدة متناسين مشاعر الحزن التي سيطرت على المجتمع المصري، ومن هؤلاء:

أحمد داود

تجاهل داود الحادث، بينما حرص على نشر الأغنية الدعائية لفيلم "ولاد رزق 2"، عبر حسابه الشخصي على "فايسبوك"، وتحمل اسم "السبقانة كسبانة"، غناء محمد الفنان وإسلام الأبيض.

واستنكر أحد المتابعين، تجاهل داود الحادث، وقال له: "مع احترامي ليك يا داود، لأن ممكن متعرفش في انفجار حصل في معهد الأورام وناس ماتت واتحرقت. توقيت "مشاركة" الأغنية مش مناسب خالص".

هشام عباس

الفنان هشام عباس، طرح أولى أغاني ألبومه الجديد "شاري بالغالي"، وذلك بعد فترة غياب دامت تسعة أعوام، على موقع الفيديوات الشهير "يوتيوب" دون أن يعزي المتوفين.

مصطفى حجاج

وحرص المطرب مصطفى حجاج، على تهنئة الفنان هشام عباس، إذ شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، الأغنية، مهنئاً زميله بقوله: "ألف ألف مبروك للنجم الكبير هشام عباس على الألبوم الجديد، مبروك يا إتش"، وبعد سيل من الهجوم عليه نشر تغريدة لنعي الراحلين.