أبراج الجمعة 9 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٩/ ٨: لطف لباقة وبعد نظر، طموح عاطفي، غيرة نقد، يلتقط الفرص، مبادؤه عليا، احيانا عنده تهور وتبعية واحباط، الثقة عالية عنده، كرم وغموض، سنة ملحة فيها تأسيس طريق للنجاح، يبقى على اطلاع بالتطورات ويكون سيد نفسه، الحظ يخدمه، أحداث ودروس السنة تخدمك كثيرا، معارف جدد يصبحون أصدقاء، سنة للعقارات والاولاد

الحمل: لليوم الثاني نهارك يحمل لك بعض القضايا، نحمل اوراق أو قانون حتى تزيل بعض الهموم، تتجاوز أي اعتبار سلبي، الاتصالات البعيدة والسفر يكون مناسبا لك، لا تنسى ان حذرا على الطرقات

الثور: أمور مالية مشتركة، تعود بعض المواقف والذكريات القديمة، كن ديبلوماسي بتعاملك مع المحيط، خذ جميع امورك بمرونة واترك الامور دون اشعال حرب، انتبه لصحتك وخفف نفقات

الجوزاء: نهارك لا يخلو من انزعاجات، خجول بعض الشيء، ي مجال الحب حذر ومتردد باعطاء الثقة وتبادلها، تعيش حالة عاطفية ضاجة أكثر منه في الواقع، عاطفة او شراكة عمل، تجد البعد فجأة، لا ترتكب أخطاء غير مقصودة ولا تنسى ان تأخذ وتعطي مفتاح الحل بيدك

السرطان: في عالم العمل تتبنى قضية معينة تغوص فيها، ويكون لديك مشاركة جماعية من اجل اتمام هدف مطلوب، وخاصة ان العمل يتراكم وتنهي اعمالك المهمة، اطلع على كل الفرارات قبل ان تاخذ قرارات

الأسد: تتحرر من قلق، تطلق العنان لطاقاتك، منقذ لمحيطك، اتساع بانفتاحك الروحي، تصرف كمن يحمل ملاك على كتفيه، اخبار جيدة، تكرس وقتك لسهرات حميمية، تعبر عما بداخلك، حماسة مع الاطفال

العذراء: يظهر مسؤولية شخصية عائلية، نهار فيه حيلة وبلبلة بعلاقاتك، تسعى للاستقرار مع الاطفال العائلة، انشغال دائم بتحقيق الأهداف العملية، يعود لك الانسجام في المحيط العائلي، تصرفات خاطئة، تصليحات وأعطال، وضعك يحتاج انتباه، تصليحات واعطال وانتبه لاسفل الظهر وجهازك الصحي

الميزان: يتغذى بالعاطفة ويكاد يكون لديه حس المشاركة بمثابة مرآة تعكس انجازاته وتحثه على الاستقرار، حريص على المظهر وتقوم بتحسين وتجديد، وتقوم بمفاوضة، تتواصل مع الاهل وبامكانك ان تقوم بزيارة او موعد، يوم الحركة، الاجواء هي مقابلات او سفريات او رحلات

العقرب: نهارك يتطلب الشجاعة لتخطي الاحساس بعدم الامان والثقة لمواجهة التحديات وخاصة امورك المالية أمان وثقة، من الناحية المالية عمل إضافي وأموال، هدايا ومكاسب، كلمة ناعمة، انت بنقطة تحول لذلك عنوان نهارك المال

القوس: القمر ببرجك، لقاءات وتغمرك السعادة وتقوا حظوظك، تعبر، نهلرك سريع نظرا لشفافية احساسك اليوم اليوم تقلب صفحة جديدة، تلغي صفحة الاهمال، ترتب برنامج جديد لترتيب احداث مهنية، تغييرات لصالحك

الجدي: تسال نفسك على مدار الساعة ماذا تشعر الآن، تعبر عن احساسك الداخلي، قلق ملل احراج او غيرة، تعوض عن كبت وموافقة اعتباطية على امر ما لا يروق له، ينعكس عليك وعلى محيطك سلبا، كن حذرا من بلبلة، كن هادىا وهلف الكواليس وانتبه لأغراضك

الدلو: نهارك مفرح ونشيط وتسأل نفسك ألف سؤال حول الرد على التلفونات الكثيرة، سفرة انفتاح، اماكن متعددة، دورك مهم وسلطتك قوية تتغلب على العقبات، امش مباشرة ولا تخرج خارج المواضيع، الصدف تلعب الدور

الحوت: تحقق مرامك، تعاني من عقبات تعترضك، تجاذبات للتحرر الكلي والواجب والمسؤولية والتعبير الصريح وخاصة انك لا تستطيع ان تعبر، قد يكون لديك ضغطاختر الوقت المناسب لأي ابداع، توفر على نفسك الكثير من المتاعب اذا كانت هادئ، تعامل مع زملاء ونزلة اسواق، تتعامل مع لهجة غير لهجتك، انتبه من الاسترسال