شاهد من جبهات ريف حماة الشمالي كيف تتحول دبابة الارهابيين الى رماد - فيديو

جهينة نيوز

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو على الإنترنت يظهر تدمير دبابة إرهابية لتنظيم جبهة النصرة في ريف حماة الشمالي.

وتم تصوير الفيديو من الجو، ويبدو أن الكاميرا كانت مثبتة على طائرة مسيرة.

وجاء في تعليق وزارة الدفاع الروسية عن الفيديو، تم تدمير الدبابة في قرية جبين. هناك، قامت مجموعة من الإرهابيين يصل عددهم إلى 250 شخصا بالهجوم على وحدات الجيش السوري، وتم دعم المسلحين بواسطة دبابتين وثلاث مركبات مدرعة وسبع شاحنات صغيرة برشاشات ثقيلة وتم إيقاف المهاجمين، وبعد ذلك تراجعوا.

هذا و لم يتم تحديد هوية الصاروخ المستعمل و لكن يبدو أنه تم إطلاقه من مروحية او مقاتلة حيث يسقط على الدبابة بقوة ليحولها الى شضايا صغيرة و رماد.