350كم سيراً على الأقدام رسالة " وفاء2" للرئيس ولشهداء الوطن

جهينة نيوز- عاطف عفيف

بعد ثماني أيام من السير مشياً على الأقدام قطع خلالها الجندي السوري الرقيب أول المثنى أحمد كوسا 350 كم ، وصل إلى ساحة السيد الرئيس بشار الأسد في جبلة ، وكان انطلق يوم الخميس الماضي في الساعة الخامسة من الأول من آب بمناسبة عيد الجيش العربي السوري من ساحة الأمويين بدمشق.

وتأتي هذه المبادرة تحت عنوان رسالة وفاء" 2" للسيد الرئيس بشار الأسد ولأرواح شهداؤنا من مدنيين وعسكريين وللجيش الروسي ، وكانت رسالة الوفاء 1 الذي انطلق فيها المثنى العام الماضي بنفس المناسبة بعيد الجيش العربي السوري، قطع خلالها 220 كم من مطار الضمير العسكري إلى مدينته حمص.

يقول المثنى بأن المسير انطلق من دمشق – التاريخ من ساحة الأمويين مبنى الإذاعة والتلفزيون إلى مطار حميميم في مدينة جبلة حيث القاعدة الجوية الروسية ، وذلك لإيصال رسالة شكر ووفاء لروسيا شعباً وجيشاً وقيادة.

ومن بعض الظروف الصعبة التي واجهت المثنى أثناء رحلته كما يقول كان تغيير المناخ حيث كان هناك أكثر من أربع مناخات خلال رحلته " جاف ، رطب ، برد،ورياح "وأيضاً طول الطريق وتعرجاته الكثيرة ، وتعرضت خلال الطريق لبعض الإصابات العضلية والحركية لكن بفضل الإصرار والعزيمة تم تفاديها وتجاوز كافة الصعوبات.

وأشار بأنه كان هناك اهتمام كبير من قبل القيادة الروسية في مطار حميميم بما قام به، وتم تكريمه بإهدائه درع عربون محبة وشكر ووفاء للجيش العربي السوري.

رافق الجندي السوري فريق من الأصدقاء المتطوعين بسيارته الخاصة، وكان راعي المبادرة نادي الوثبة الرياضي، كما كان لمؤسسة قدرات للتنمية مساهمة كبيرة في دعم المبادرة.

ومن أهم الرسائل الأخرى التي أراد أن يوصلها الجندي السوري للعالم من خلال هذا المسير هو الأمان الذي تتمتع به سورية فلقد استطاع أن يجتاز هذه المسافة دون أن يحمل أي سلاح ودون مرافقة من جهات أمنية، فهي رسالة أمان وسلام.