سيحصل على شقة فخمة و سيارتين فارهتين ... مطلوب موظف و العمل إغواء فتاة

جهينة نيوز:

أفادت صحيفة Daily Mirror أن مليونيرا لم يكشف اسمه طلب عبر متجر البضائع الفاخرة Hush Hush البحث عن غاو لخطيبته.

هذا المليونير يخشى أن يتركز اهتمام خطيبته على المال. لأنه يعتقد بأنها في عجلة من أمرها بعد الخطوبة لتوثيق العلاقة بالزواج الرسمي، مع أنها ترفض التوقيع على عقد الزواج.

ومن أجل التخلص من هذه الشكوك والشبهات، قرر المليونير تعيين شاب وسيم لإغواء خطيبته. ويجب أن يكون المرشح للقيام بهذه المهمة بصحة جيدة وقد نما الشعر على وجهه ويعطي مظهره انطباعا بأنه من الأثرياء.

وستكون تحت تصرف هذا الشاب شقة فاخرة وسيارتان فارهتان وأموال كمصاريف لهذا الغرض. علاوة على ذلك سوف يحصل على 15 ألف جنيه إسترليني مقابل مهمته.

وبهذا الصدد يذكر أنه في شهر يونيو حاول مليونير عبر متجر البضائع الفاخرة Hush Hush حجز دمية جنسية تشبه زوجته التي تركته بعد حياة مشتركة دامت 35 سنة. وأكد المليونير فيما بعد فشل المنتجين في صنع الدمية بالدقة المطلوبة.

لينتا.رو