غارتين لسلاح الجو اليمني المسير على مطار ابها

الخميس, 8 آب 2019 الساعة 23:26 | سياسة, عربي

غارتين لسلاح الجو اليمني المسير على مطار ابها

جهينة نيوز:

يستمر الجيش اليمني بالرد على عدوان التحالف السعودي ضد اليمن لرفع الحصار عن الشعب اليمني و بشكل خاص مطار صنعاء الذي تسبب إقفاله بوفاة عشرات آلاف المرضى, و في معرض الرد اليمني على العدوان السعودي شن سلاح الجو المسير في الجيش اليمني هجمتين على مواقع حساسة في مطار ابها الدولي.

و قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع "بفضل الله وتوفيقه سلاح الجو المسير ينفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k".

و بين العميد سريع أن العملية الأولى استهدفت برج الرقابة فى المطار وكانت الإصابة مباشرة, بينما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

و ذكر العميد سريع أن العمليات تسببت بتعطيل الملاحة الجوية فى المطار مؤكداً أن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره لشعبنا اليمني العظيم.

و ختم العميد سريع بتحذر المدنيين "نجدد دعوتنا للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا".


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