بالصور الرئيس الاسد و السيدة الاولى يستقبلان عدد من جرحى الجيش الناجحين في الشهادات

جهينة نيوز:

إستقبل السيد الرئيس بشار الأسد خلال اليوم والسيدة أسماء الأسد عددا من جرحى الجيش العربي السوري الذين نجحوا في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019..

و كتبت صفحة رئاسة الجمهورية على التلغرام (@SyrianPresidency) "بإصراركم على متابعة تحصيلكم العلمي رغم إصاباتكم وأنتم تدافعون عن سورية على خطوط النار، أثبتم أنكم أهل التحدي في كل ميدان، وأن الإرادة المتقدة في أرواحكم، أكبر من كل العوائق، وأعظم من أن تعترف بعجز.. كلنا معكم.. وستبقون مع عائلات الشهداء في أولى أولويات اهتمام الدولة.."

صفحة رئاسة الجمهورية على تلغرام