أوجلان: الأكراد ليسوا بحاجة إلى دولة مستقلة لهم

جهينة نيوز:

قال زعيم "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا، عبد الله أوجلان، إن الأكراد ليسوا بحاجة إلى دولة خاصة بهم، مؤكدا استعداده لحل النزاع بين حزبه وأنقرة.

ونشر مكتب "العصر" الحقوقي (الذي يدافع عن مصالح أوجلان)، على حساب المكتب في "تويتر"، بيانا عن لقاء أجراه معه، يوم الأربعاء، اثنان من محاميه، هما نوروز أويسال وريزان سارجا، في سجنه بجزيرة إمرالي في بحر مرمرة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول حالة الحرب الراهنة بين الحكومة التركية ونشطاء "حزب العمال"، وأن أوجلان قال خلاله: "دعونا نحل المسألة الكردية. سنوقف النزاع المسلح خلال أسبوع. أنا آخذ هذه المهمة على عاتقي. أنا واثق بنفسي. أنا مستعد للتسوية. لكن على الدولة أيضا أن تعمل ما عليها فعله".

كما أعرب أوجلان عن اعتقاده بأن الأكراد في تركيا ليسوا بحاجة إلى دولة خاصة بهم.

ومنذ العام 1999، يقضي أوجلان، الزعيم التاريخي لـ "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا، عقوبة بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب.

وكانت السلطات التركية بادرت، في أكتوبر 2012، بإجراء محادثات معه من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع بين الحزب والحكومة، والذي خلف، خلال 35 عاما، أكثر من 40 ألف قتيل. لكن الاشتباكات المسلحة بين الطرفين لا تزال مستمرة بعد احتدامها في يوليو 2015.

نوفوستي – وكالات