مصرع شخصين و اصابة اخرين في روسيا خلال اختبار محرك صاروخي جديد

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل شخصين جراء انفجار دوى اليوم الاثنين في ميدان للاختبارات العسكرية بمقاطعة أرخانغيلسك شمال غربي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الانفجار وقع أثناء اختبار نظام دفع جديد يعمل بالوقود السائل، ما أدى أيضا إلى اندلاع حريق في الموقع.

وتابع: "تعرض ستة ممثلين عن وزارة الدفاع والشركة المنتجة للنظام لإصابات متفاوتة الخطورة جراء الحادث، وتوفي خبيران متأثرين بجراحهما".

ولم توضح الوزارة ما إذا كان الضحيتان من بين المصابين الستة، وما إذا كانا من بين موظفي وزارة الدفاع، مشيرة إلى أن جميع الجرحى نقلوا إلى المستشفى، دون الكشف عن حالتهم الحالية.

وأكدت الوزارة عدم رصد أي انبعاثات لمواد خطيرة في الهواء جراء الحادث، مضيفة أن الخلفية الإشعاعية في المنطقة لا تزال على مستواها الطبيعي.

ووقع الحادث قرب بلدة نيون أوكسا على بعد 30 كلم عن مدينة سيفيرودفينسك، وسبق أن نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في أجهزة الأمن المحلية قوله إن المعلومات الأولية تتحدث عن مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين جراء الحادث.

وأعلن المكتب الإعلامي لمحافظ المقاطعة، إيغور أورلوف، أن الطيران الطبي وضع في حالة تأهب والمستشفيات المحلية مستعدة لاستقبال المتضررين المحتملين جراء الحادث.

نوفوستي