فريق الجيش العربي السوري يتأهل للمرحلة الثانية من سباق الدبابات الدولي

جهينة نيوز:

اختتم فريق الجيش العربي السوري اليوم جولات مشاركته في المرحلة الأولى من سباق الدبابات في الألعاب العسكرية الدولية الجارية في ميدان ألابينو في ضواحي العاصمة الروسية موسكو محققا نتائج جيدة تؤهله للوصول إلى المرحلة المقبلة من السباق.

وبذل طاقم الفريق السوري في الجولة الأخيرة جهودا كبيرة لكسر زمن الجولتين السابقتين ضمن تشجيع من أعضاء الفريق ومؤازرة مجموعة من الطلبة السوريين الدارسين في موسكو ما جعله يحتل مركزا متقدما يؤهله للمشاركة في سباق التتابع للدبابات في المرحلة نصف النهائية للألعاب العسكرية الدولية.

وقال قائد البعثة السورية اللواء ابراهيم حسن إن “أداء الفريق العربي السوري كان متقنا حيث حصل على مرتبة متقدمة خلال منافسة مع فرق قوية جدا في مسابقات الدبابات وانتقل إلى المرحلة الثانية… مرحلة التتابع باقتدار وهي أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا” معربا عن أمله في أن يحقق الفريق المزيد من النجاح ويحصل على نتائج متقدمة.

وأضاف اللواء حسن إن آمالنا كبيرة جدا بالفريق لأن جميع أفراد الفريق اجتازوا تدريبا جيدا وهم قادرون على الحصول على مراتب متقدمة ومنافسة الفرق القوية في هذه المسابقة.