أكثر من 59 مليار ليرة قيمة الودائع في المصرف الصناعي

جهينة نيوز:

شهدت حركة الإقراض في المصرف الصناعي ارتفاعا ملحوظا منذ قرار استئناف منح القروض وبلغ عدد القروض الممنوحة حتى نهاية حزيران الماضي 290 قرضا بقيمة إجمالية 3 مليارات و197 مليون ليرة سورية.

وأشارت بيانات عمل المصرف حتى نهاية حزيران الماضي نشرتها سانا إلى أن نسبة السيولة في المصرف بلغت 43ر68 بالمئة بقيمة 47 مليارا و318 مليون ليرة سورية فيما بلغت قيمة النقد الجاهز للإقراض 26 مليارا و905 ملايين ليرة سورية فيما انخفض إجمالي قيمة القروض المتعثرة إلى 35 مليارا و300 مليون ليرة سورية وذلك بعد تمكن المصرف من تحصيل مليار و236 مليون ليرة سورية من هذه القروض في نفس الفترة.

وأوضحت البيانات أن مجموع تحصيلات المصرف من القروض غير المتعثرة خلال الفترة المذكورة 168 مليون ليرة سورية ليصل مجموع التحصيلات من إجمالي القروض إلى مليار و404 ملايين ليرة سورية وسط ارتفاع مستوى الودائع الدائنة لدى المصرف بأنواعها تحت الطلب ولأجل والتوفير إلى 45 ألفا و754 وديعة بقيمة إجمالية بلغت 59 مليارا و860 مليون ليرة.

وتوضح البيانات ازدياد قيمة ودائع القطاع العام لدى المصرف إلى 36 مليارا و590 مليون ليرة سورية تليها ودائع القطاع الخاص والحرفي بقيمة 22 مليارا و987 مليون ليرة سورية ثم القطاع التعاوني بقيمة 205 ملايين ليرة والمشترك بقيمة 78 مليون ليرة سورية.

وتشير البيانات إلى أن قيمة التوظيفات لدى المصرف بأنواعها “حسابات جارية مدينة وحسم سندات وقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة” بلغت 5 مليارات و466 مليون ليرة سورية بعدد إجمالي 9 آلاف و234 عملية توظيف كما بلغ عدد العقارات المستملكة التي انتقلت ملكيتها للمصرف 62 عقارا وفي حالة الاحالة القطعية بلغ عدد العقارات التي لم تنتقل ملكيتها للمصرف بعد 234عقارا بقيم تملك تخمينية إجمالية عند المزاد تقدر بـ2 مليار و668 مليون ليرة سورية.

يذكر أن المصرف الصناعي هو الداعم المالي الأساسي للصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإقراض والتسهيلات الائتمانية المتنوعة ويسعى باستمرار لتوسيع حصته السوقية وخاصة في القطاع الصناعي والحرفي.