الوزير العزب: نتائج الدورة التكميلة خلال الأسبوعين القادمين.. وبداية العام الدراسي في وقته المحدد!

جهينة نيوز

أكد وزير التربية عماد العزب أن العملية الامتحانية للدورة التكميلية انتهت بدون أي عقبات، ومن المتوقع صدور نتائج هذه الدورة خلال أسبوعين من تاريخه.

وأشار العزب لـ”الوطن” إلى أن الطالب الذي كتب بلون مختلف حصل على حقه وتم تثبيت العلامة له وتمت معاقبة من كان السبب، منوهاً بأن عدد الاعتراضات في الدورة الأولى تجاوز 39700 اعتراض استفاد نتيجة التدقيق 326 طالباً وطالبة، وتم التدقيق في الاعتراضات بمنتهى الأمانة، حتى بأدق التفاصيل بغية إيصال الطلبة إلى حقوقهم.

وأكد العزب أن الوزارة على استعداد لسماع أي اعتراض حتى بعد انتهاء المدة القانونية للاعتراضات للبحث فيه، مضيفاً: نتمنى أن تكون الاعتراضات جدية لأن إعادة التدقيق في كل اعتراض يحتاج إلى جهود كبيرة ووقت نحتاج أن نوظفه في العملية التربوية لتحقيق مصلحة الطلاب.

ونفى العزب صحة ما يتم الحديث عنه حول تأجيل العام الدراسي وقال: إن هذه المعلومات لا أساس لها مطلقاً لأن العام الدراسي محدد وفق برنامج تربوي مدروس يحقق الخطة الدراسية في مدارسنا، مؤكداً انتهاء عمليات التدقيق في الاعتراضات التي قدمها الطلاب في امتحان شهادة التعليم الأساسي.