توتنهام يقترب من ضم 3 لاعبين دفعة واحدة

جهينة نيوز:

يبدو أن توتنهام سيخطف الأضواء، خلال الساعات الأخيرة، من سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، بإبرام صفقات من العيار الثقيل.

وأفادت تقارير إعلامية بأن توتنهام، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، يقترب من التوقيع مع ثلاثة لاعبين، وهم الإنجليزي ريان سيسيغنون، الظهير الأيسر لنادي فولهام، والأرجنتيني باولو ديبالا، صانع ألعاب يوفنتوس الإيطالي، ومواطنه جيوفاني لو سيلسو، متوسط ميدان ريال بيتيس الإسباني.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" التلفزيونية، عن تقدم "السبيرز" بعرض تبلغ قيمته 70 مليون يورو ليوفنتوس من أجل الحصول على خدمات ديبالا، الذي رفض في وقت سابق الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد.

من جهتها أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية، توصل توتنهام لاتفاق مع ريال بيتيس للحصول على توقيع لو سيلسو، مقابل مبلغ قياسي في تاريخ النادي اللندني، يبلغ 60 مليون يورو، في الوقت الذي يأمل فيه ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، في الحصول على توقيع لاعب يشغل مركز الظهير الأيسر، وقد يتأتى له ذلك أيضا، حيث ذكرت شبكة "بي بي سي"، أن الفريق اللندني تمكن بالفعل من التوصل إلى اتفاق نهائي مع فولهام بشأن الحصول على خدمات سيسيغنون، قبل إغلاق سوق انتقالات اللاعبين في إنجلترا اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش.