مصرع 16 شخصاً جراء الفيضانات غرب الهند

جهينة نيوز

لقي 16 شخصا مصرعهم في ولاية مهاراشترا الهندية بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة وفيضان الأنهار خمس مناطق ما دفع السلطات إلى نقل أكثر من 140 ألف شخص إلى أماكن أكثر أمانا.

وفاضت الأنهار في المنطقة مع إطلاق السلطات المياه من السدود التي امتلأت خزاناتها بعد أن شهدت بعض المناطق مثل كولهابور هطول ما يصل إلى 670 مليمترا من الأمطار خلال أسبوع.

ونقلت رويترز عن ديباك ماهيسكار مفوض منطقة بوني قوله إن “الخزانات في هذه المناطق ممتلئة .. إذا سقط المزيد من المطر لن يكون لدينا أي خيار سوى إطلاق المياه إلى الأنهار”.

وأضاف ماهيسكار إن آلاف الشاحنات تعثرت على أحد الطرق السريعة التي تربط العاصمة المالية مومباي بمدينة بنغالورو مركز المعلومات والتكنولوجيا بسبب المياه التي تغمر الطريق في بعض الأماكن.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلال الأيام الثلاثة القادمة ما دفع السلطات لإرسال المزيد من فرق الإنقاذ جوا.

من جهته قال مسؤول حكومي إنه جرى إغلاق المدارس والجامعات في المناطق المنكوبة منذ يوم الاثنين الماضي وليس من المرجح أن تفتح هذا الأسبوع.

وتتسبب الفيضانات في جنوب آسيا بنزوح جماعي ووفيات سنويا حيث تتعرض المنطقة لأمطار موسمية خلال الفترة من حزيران حتى أيلول.