ألمانيا توقف تشغيل مروحيات "تايغر"

جهينة نيوز

ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية أمس الأربعاء أن القوات المسلحة الألمانية أوقفت تشغيل كل طائرات الهليكوبتر من طراز تايغر (النمر).

وقالت المجلة إن يوروكوبتر وهي وحدة تابعة لشركة إيرباص، حذرتم من أن أحد مكونات مروحة الطائرة معرض للتلف مما قد يؤدي لتحطم الطائرة.

وبحسب وكالة "رويترز" لم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الدفاع للتعقيب.

ولقي طيار ألماني حتفه وأصيب آخر في تحطم طائرة من إنتاج يوروكوبتر الشهر الماضي.

وكان تقرير صحافي كشف في وقت سابق عن قلة جاهزية جزء كبير من أنظمة تسلح مهمة في الجيش الألماني.

وأوضحت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" وقتها أن 11.6 فقط في المتوسط من إجمالي 53 مروحية قتالية طراز "تايغر" كانت جاهزة للاستخدام في 2018.

واستندت الصحيفة الألمانية في ذلك إلى "تقرير عن وضع المعدات الخاصة بأنظمة التسلح الرئيسية بالجيش الألماني"، مصنف "سري".

وعن مروحيات النقل طراز إن إتش 90، قالت الصحيفة إن 17.5 من إجمالي 71 طائرة منها كانت جاهزة للاستخدام، و15.9 طائرة فقط في المتوسط جاهزة للاستخدام من إجمالي 71 مروحية نقل طراز "سي إتش 53".

وكان المفتش العام للجيش الألماني إبرهارد تسورن صرح في وقت سابق بأن متوسط الجاهزية لمعدات الجيش الألماني بأكملها تبلغ 70% ، وأوضح أن الجيش كان مستعداً بذلك للإيفاء بجميع مهامه "رغم العبء الكبير الواقع عليه".

لكن تسورن أقر في الوقت نفسه بمواجهة قصور في الغواصات فئة "212 إيه" مثلاً، وفي مروحيات النقل والمقاتلات طراز "تورنادو".