اليوم موعد انطلاق مهرجان بلودان السياحي والمواصلات مؤمنة مجاناً

جهينة نيوز

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان بلودان السياحي الثالث الذي تقيمه وزارة السياحة ومحافظة ريف دمشق، ويستمر حتى الحادي عشر من الشهر الحالي، حيث يتضمن المهرجان أنشطة اجتماعية وثقافية وعرضاً لمنتجات المرأة الريفية ومهرجاناً للتسوق ومعرضاً للصناعات اليدوية وفعاليات فنية سورية وعربية تبدأ الساعة الثامنة مساءً إضافة إلى أنشطة رياضية وسباق للسيارات وحملة تشجير.

ويشارك في المهرجان فعاليات اقتصادية ورياضية واجتماعية وثقافية ويتخلله الكثير من النشاطات الترفيهية والحفلات الفنية التي سيحييها فنانون سوريون ولبنانيون مثل وليد توفيق ومعين شريف وأذينة العلي وزياد برجي وحسام جنيد إضافة إلى العديد من فرق الفن الراقص الشعبي.

رئيس المجلس البلدي في بلودان أكرم الخوري بين أن المجلس اتخذ بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق جميع الإجراءات لإنجاح المهرجان في دورته الحالية وأمن مختلف المستلزمات للزائرين مؤكداً أن جميع المطاعم والمتنزهات والفنادق باتت جاهزة لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء سورية.

عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق عامر خلف أكد أن المواصلات مؤمنة مجاناً للمواطنين والانطلاق من جسر السيد الرئيس بدءاً من الساعة الرابعة عصراً خلال أيام المهرجان والعودة حين انتهاء الحفل.