مع قدوم عيد الأضحى والعام الدراسي الجديد.. البيع بالتقسيط في صالات السورية للتجارة

جهينة نيوز

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عروض بيع بالتقسيط لكل العاملين بالدولة بمبلغ 100 ألف ليرة سورية تسدد على أقساط لمدة عشرة أشهر وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقدوم العام الدراسي الجديد.

في تصريح لـ سانا أكد مدير عام المؤسسة أحمد نجم أنه يمكن للعاملين في الدولة الاستفادة من العرض بمبلغ 50 ألف ليرة سورية لشراء مستلزمات العيد من ألبسة وأحذية ومواد غذائية و50 ألف ليرة سورية لشراء المستلزمات المدرسية من قرطاسية وألبسة وأحذية وحقائب مشيرا إلى أن السورية للتجارة توفر في جميع صالاتها وفروعها بالمحافظات تشكيلة واسعة من المواد التموينية والاستهلاكية والأدوات الكهربائية والمنزلية.

ولفت نجم إلى حرص المؤسسة على توفير وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مدروسة ومناسبة لذوي الدخل المحدود وذلك من خلال المنافذ المعتمدة وبما يراعي مختلف الأذواق.