أبراج الخميس 8 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود٨/ ٨: يشبه الزئبق فلا يستطيع احد أن يمسكه، يغير رأيه، يبحث عن كيف ولماذا ومتى واين، يشبه الحاسب الالكتروني، يجسد كل ما يعني له من امور في السلطة الطبيعية، رؤيته جديدة، داىما في عالم الصورة، مثابر ومجتهد بحياته، السنة يعطي دون حساب ، سنة نشاط، إعادة نظر بطريقة مختلفة لما يدور حولك حتى تستخلص العبر من أخطائك وأخطاء الغير، عمل مشترك يعود عليك بالفائدة، للبعض عتبة جديدة وللبعض تغيير مكان اقامة

الحمل: تشعر انك على عتبة جديدة بحياتك واي خطوة تقدم عليها ستكون خطوة مهمة تربط الامس بالمستقبل وخاصة الامور المشتركة عائليا، حاول ان ترضي الجميع دون تشنج وانتقاد، بانتقال القمر لبرج القوس في ساعات المساء انفراج وزوال الضغط الذي عانيت منه، كثف اتصالاتك حتى تبرهن عن قدرة تحليلية على سير الامور، مساء طاقة ونشاط

الثور: قادر على فهم الشريك واستيعابه، احساسك بالجمال دائما متطور، لذلك انسجم، بانتقال القمر للقوس مساء تتحسن الظروف نسبيا مطلوب منك ان تسمع آراء الآخرين حتى تناقش امر اداري او معاملات ادارية، امور مالية تتغير مساء

الجوزاء: تهتم باشياء تشغل بالك، تعب جسدي ينال منك نتيجة ظروف مؤلمة مرت عليك مؤخرا او نتيجة خيبة أمل أصابتك، تراكم أعمال او متاعب بالعمل او مشاحنات مع محيطك، انتقال القمر للقوس تشعر بتقارب وجهات النظر والحكمة تقتضي ان تجد حلا يوافق الشركاء

السرطان: يوم مناسب لجلسات رائعة، تعبر عن عواطفك بصورة طبيعية، لا تفوت عليك الحظوظ، تشعر بالتعب بانتقال القمر إلى القوس، لا ترهق نفسك بعمل إضافي، استعن بالزملاء والاصدقاء قد تحتاج لاحد يقف لجانبك، خذ قسط من الراحة وانتبه لغذائك

الأسد: مشغول بمواضيع تهمك بمتاعب عائلية ومنزلية وتواجه ضغط مع احد من افراد عائلتك، تجنب الدخول بنقاش عقيم، لا تنقصك الموهبة حتى تعيش جميع الاحتمالات، مساء تطل على فرصة جديدة، معنوياتك ترتفع ، تنتظر التفاؤل مما يعكس على قدراتك لان طاقتك عالية، تعزز علاقتك العاطفية مساء

العذراء: نهار داعم حتى تحقق امنية وتحصل على ربح او مكاسب مهمة، حركة مستمرة نشطات زيارات ورسائل، اخبار للاتصالات والحركة، وللبعض يجتازون الامتحان بسهولة، مساء تلجأ لمنافسة او مواجهة مع احد من العائلة، أهلك لو "علكوك ما بيبلعوك"، حاول ان تكون مساء مع العائلة

الميزان: تنظم امورك المالية، فرصة مالية حتى تدفع فواتير او تنطلق بنجاحات في مجالات عديدة او هدايا او مكاسب، ركز على عواطفك وتكثر اتصالاتك، الوقت ملائم لك، بانتقال القمر للقوس فترة مثمرة وتجدد دائرة علاقاتك مع محيطك مع السفريات القصيرة

العقرب: تتمتع بالديناميكية والنشاط والحماسة، القمر ببرجك تقوم بخطوات جريئة وتسمع اخبار جيدة، مساء ينتقل القمر لبرج القوس، القمر يبدأ مرحلة جديدة مكسب مالي، نشاطات منتظمة تأتي لك بالمال، تسجل وقفة جيدة وامر ضروري يظهر عندك مساء هدايا او مكاسب

القوس: فترة فيها تراجع، ربما تأخرت معاملاتك نتيجة عطل أو ظرف طارئ، لكن مع انتقال القمر إلى برجك تخرج من صمتك وتحكي بجرأة وتاخذ سلاح القوة مما يساعدك، بعد الظهر تتسارع الاحداث لتلعب دور مهم بمحيطك، تنظم امورك وتستعيد طاقتك المتوفرة، استغل الفترة على صعيد جسدي ونفسي واستغل اليومين القادمين

الجدي: تلعب دور ايجابي وبناء هذه الفترة في محيطك، تتعامل مع المحيط بطريقة جيدة، تعزز شعبيتك تقف الى جانب الاصدقاء وتلبي دعوات وتفرح لحدث، بعد الظهر تشعر بالحزن والاحباط، مطلوب منك رؤية متعقلة لا تعرض نفسك لاي خلاف يظهر مساء انتبه منه، توفر على نفسك مشقة وتكسب احترام المحيطين بك، حاول ان ترفه عن نفسك ونم باكرا

الدلو: لديك عمل كثير في النهار، مركزك الاجتماعي وسمعتك الطيبة في دائرة الاهتمام لا سيما على صعيد عمل او علاقة مع زملاء او غرباء، المطلوب قليل من العقلانية والحذر، لا تضيع فرصة النجاح، وبانتقال القمر للقوس تنشط اجتماعيا وتتسلم دعوات موجهة لك من عمل او عائلة واصدقاء، طور معرفتك باصدقاء جدد حتى تصبح ثقة متبادلة

الحوت: امورك تتحسن نسبيا وتعالج اوضاعك بليونة حتى تحقق تقدم، خبر جيد ونجاح وتكون منفتح على كل شيء جديد، بانتقال القمر لمربعك كن على أتم الجهوزية، كن منتبه من المتاعب، تهديدات لوضعك الاجتماعي، انتبه حتى تثبت جدارتك ومكانتك، خبر يخص الاعمال والغرباء يظهر مساء