أردوغان: الهجوم على الاكراد في سورية بعد تشكيل غرفة عمليات مع واشنطن

جهينة نيوز:

أثبت رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بأنه ليس أكثر من أجير للامريكيين, و قال اردوغان في اشارة منه للعملية العسكرية التي يهدد بها ضد التنظيمات الكردية التي شكلتها واشنطن شمال سورية أن العملية ستبدأ في شرق الفرات مع تشكيل مركز العمليات المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية و هو ما يشير الى ان الامريكيين هم من سيدير المعركة في حال بدأت.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم الأربعاء: "سنشكل مركز عمليات مشترك مع الولايات المتحدة ومع تشكيله ستبدأ العملية في شرق الفرات".

وأضاف أردوغان "كانت المباحثات بين العسكريين الأتراك والأمريكيين إيجابية وسوف تستمر".

ومضى الرئيس التركي قائلا "مع قرار تشكيل مركز العمليات المشتركة نقوم باتخاذ خطوات مع الولايات المتحدة".

وأوضح الرئيس التركي "نخطو حاليا خطوة، ولن أحدد موعدا لتأسيس مركز عمليات مشترك ولكن قررنا تأسيسه".

ولفت أردوغان "المسألة الأساسية كانت اتخاذ خطوة في شرق الفرات ونقوم حاليا بتحقيق ذلك مع الأمريكيين".

و يذكر بأن نظام الرئيس رجب طيب اردوغان منذ حوالي ثمان سنوات يهدد بإنشاء منطقة أمنة شمال سورية تارة و تارة بالقضاء على التنظيمات الكردية, و في بعض الاحيان تستمر تهديداته عدة اسابيع و ثم تخبو لاشهر.