الرئيس الاسد و السيدة الأولى يستقبلون المتفوقين من ابناء و بنات الشهداء - صور

جهينة نيوز:

استقبل السيد الرئيس بشار الاسد و السيدة السورية الأولى اسماء الاسد مجموعة من ابناء و بنات الشهداء المتفوقين في شهادتي التعليم الاساسي و الثانوي برفقة امهاتهم.

و تعليقاً على استقبال المتفوقين من ذوي الشهداء كتبت صفحة رئاسة الجمهورية على التلغرام (@SyrianPresidency): "بتفوقكم اليوم وتسلحكم بالعلم والمعرفة تسيرون على دروب النور التي سار عليها آباؤكم حين بذلوا نفوسهم ليدفعوا عن سورية عتمة الظلام وإرهاب الظلاميين.. فهنيئا للوطن بكم.. وهنيئا لكم بآباء منحوكم أرفع شرف، وبأمهات قدمن لكم ولسورية أنموذجا للعطاء دون حدود .."