رغم المعوقات التي يضعها الاحتلال الامريكي.. عودة عشرات الأسر من مخيم الركبان

جهينة نيوز:

عادت اليوم عشرات الأسر المهجرة قادمة من مخيم الركبان بمنطقة التنف بعد سنوات من الاحتجاز والتهجير القسريين بفعل الإرهاب وقوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات إرهابية تدعمها وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة المهجرين إلى المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

و استقبلت الجهات المعنية ظهر اليوم مئات السوريين عند ممر جليغم بريف حمص الشرقي تقلهم سيارات خاصة مع أمتعتهم قادمين من مخيم الركبان لافتا إلى أنه تم تسجيل أسماء العائدين واستكمال بياناتهم الشخصية وتقديم مساعدات غذائية لهم وصحية للمحتاجين منهم.

هذا و بعد إتمام الإجراءات الميسرة للعائدين نقلتهم حافلات جهزتها محافظة حمص إلى مراكز إقامة مؤقتة تمهيدا لإعادتهم إلى مناطق سكنهم الدائمة التي تم تأهيل البنى التحتية وإصلاح ما خربه الإرهاب فيها.

وعادت في نهاية تموز الفائت دفعة من المهجرين القاطنين في مخيم الركبان إلى مراكز إقامتهم الدائمة بعد أيام من استضافتهم في مركز للإقامة المؤقتة في حمص.

ويشهد ممر جليغم عودة بطيئة للمهجرين السوريين من مخيم الركبان بسبب المعوقات التي تضعها قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف لإطالة أمد مشكلة مخيم الركبان ما يفاقم الوضع الإنساني فيه ويعرقل عودة المهجرين في ظل تأمين الدولة السورية الظروف المناسبة لعودة طوعية وآمنة لهم.